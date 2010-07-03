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13:40

Станции Сокольнической линии откроются на 3 дня раньше срока

мэр Москвы Сергей Собянин метро

13:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

Первоначально участок красной ветки от "Коммунарки" до "Проспекта Вернадского" закрыли на неделю для строительства тоннелей Большой кольцевой линии.

По словам мэра, 22 августа после 16:00 жители юго-запада Москвы снова смогут пользоваться станциями "Проспект Вернадского ", "Юго-Западная", "Тропарево ", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

"Бесплатные компенсационные автобусы будут работать до конца дня", – добавил мэр.

На время закрытия станций для пассажиров запустили более 180 автобусов на компенсационных маршрутах "КМ1" и "КМ2". Интервал курсирования на первом составил меньше одной минуты, на втором – около двух минут. Кроме того, дополнительные автобусы вышли на маршруты № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882 и 950. В то же время маршруты № т34 и т34к объедили в один – т34.

С начала работы компенсационные автобусы перевезли 1,5 миллиона человек.

Ежедневно для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии работали инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Открытие юго-западного участка БКЛ должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского. Когда новые станции откроются, более 200 тысяч пассажиров смогут перемещаться с красной ветки на оранжевую на 25 минут быстрее.

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