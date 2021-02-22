"Специальный репортаж": "золотой полк"

Роскошные машины, брендовая одежда, престижные ВУЗы, отдых на дорогих курортах. В этот стандартный джентльменский набор "золотой молодежи" служба в армии, как правило, не входит. Но некоторые отпрыски бизнесменов и чиновники добровольно или по указу родителей все-таки надевают армейские сапоги. Специальный корреспондент Кристина Пастушкова расскажет, кто из детей известных персон отдал долг родине, в какие части попадают "золотые мальчики", и есть ли у них проблемы с дедовщиной.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".