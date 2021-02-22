Москвичей предупредили об аномальных морозах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов, он будет действовать до утра 23 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Погода опасна. Очень низкая температура, местами до минус 30. Период предупреждения – до 10:00 23 февраля", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве действует желтый уровень опасности в связи с гололедицей, его продлили до 24 февраля.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в праздничный день 23 февраля, в Москве и столичном регионе будет очень холодная погода. В Москве в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 25–28 градусов, а в области – до минус 34. Такие показатели являются ниже нормы на 15–16 градусов.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы и энергетический комплекс города готовы к работе в условиях сильных морозов. В городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы. Ночью и утром 23 февраля столбики термометров опустятся до минус 26–28 градусов.