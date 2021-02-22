Вильфанд рассказал о "мужской" погоде 23 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Температура воздуха в Москве к концу недели повысится на 25–30 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Интерфакс".
При этом, по данным синоптика, в праздничный день 23 февраля, в городе и столичном регионе будет очень холодная погода. В Москве в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 25–28 градусов, а в области – до минус 34. Такие показатели являются ниже нормы на 15–16 градусов.
Днем будет ясно и безветренно. В столице дневные температуры составят 15 градусов мороза, в Подмосковье – 19.
"В ближайшие дни все будет резко, никакой плавности, резко поднимается давление, и завтра оно еще существенно увеличится, так как к европейской части России приблизится центр антициклона, и давление на 20–25 миллиметров ртутного столба будет превышать норму", – отметил Вильфанд.
Он подчеркнул, что такую погоду можно считать суровой, жесткой и мужской.
Роман Вильфанд добавил, что уже со среды температура воздуха в регионе повысится до минус 8 – минус 10 градусов.
"Если в ночь на четверг, 25 февраля, будет до 10 градусов мороза, то к концу четверга за счет продолжающегося приближения теплых масс температура повысится до нулевых даже положительных значений. Это значит, что за 2,5 дня температура повысится на 25–30 градусов", – прокомментировал синоптик.
По данным специалиста, погода с положительными значениями температуры продлится до конца недели. При этом будет облачно и ветрено.
"Но это еще не весна, впереди нас еще ждет много изменений погоды", – сказал Вильфанд.
Ранее сообщалось, что столичные городские службы и энергетический комплекс города готовы к работе в условиях сильных морозов. В городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы. Ночью и утром 23 февраля столбики термометров опустятся до минус 26–28 градусов.
Морозная погода вернулась в столичный регион
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