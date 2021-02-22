Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:04

Вильфанд рассказал о "мужской" погоде 23 февраля

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве к концу недели повысится на 25–30 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом, по данным синоптика, в праздничный день 23 февраля, в городе и столичном регионе будет очень холодная погода. В Москве в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 25–28 градусов, а в области – до минус 34. Такие показатели являются ниже нормы на 15–16 градусов.

Днем будет ясно и безветренно. В столице дневные температуры составят 15 градусов мороза, в Подмосковье – 19.

"В ближайшие дни все будет резко, никакой плавности, резко поднимается давление, и завтра оно еще существенно увеличится, так как к европейской части России приблизится центр антициклона, и давление на 20–25 миллиметров ртутного столба будет превышать норму", – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что такую погоду можно считать суровой, жесткой и мужской.

Роман Вильфанд добавил, что уже со среды температура воздуха в регионе повысится до минус 8 – минус 10 градусов.

"Если в ночь на четверг, 25 февраля, будет до 10 градусов мороза, то к концу четверга за счет продолжающегося приближения теплых масс температура повысится до нулевых даже положительных значений. Это значит, что за 2,5 дня температура повысится на 25–30 градусов", – прокомментировал синоптик.

По данным специалиста, погода с положительными значениями температуры продлится до конца недели. При этом будет облачно и ветрено.

"Но это еще не весна, впереди нас еще ждет много изменений погоды", – сказал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы и энергетический комплекс города готовы к работе в условиях сильных морозов. В городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы. Ночью и утром 23 февраля столбики термометров опустятся до минус 26–28 градусов.

Морозная погода вернулась в столичный регион

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать