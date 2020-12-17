Москва онлайн: Николай Цискаридзе расскажет о балете "Ромео и Джульетта" Макмиллана

Фото: Москва 24/Александр Авилов

18 декабря в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" состоится премьера и обсуждение фильма-балета "Ромео и Джульетта" в постановке культового хореографа Кеннета Макмиллана.

После показа пройдет встреча с народным артистом России, ректором Академии русского балета имени Вагановой Николаем Цискаридзе.

Кеннет Макмиллан – классик и легенда мирового балета, лауреат премии "Тони" и руководитель Лондонского королевского балета. Он создал более 40 балетов, которые показывают на лучших мировых сценах.

Первым по-настоящему знаменитым балетом для Макмиллана стал "Ромео и Джульетта" на музыку Сергея Прокофьева. Премьера состоялась 55 лет назад на сцене Лондонского королевского балета, главные партии в нем исполнили английская балерина Марго Фонтейн и легендарный русский танцовщик Рудольф Нуреев.

Смотрите трансляцию 18 декабря в 21:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.