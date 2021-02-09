"Специальный репортаж": "психологический прием""

Социальные сети пестрят аккаунтами о саморазвитии, самопознании и самореализации. Предприимчивые блогеры, позиционирующие себя опытными психологами, активно набирают подписчиков и проводят платные видео-консультации.

Чтобы разобраться, как устроен этот рынок, специальный корреспондент Кристина Пастушкова завела блог, в котором начала рассказывать об авторской методике успешной коммуникации, и очень скоро у нее появились клиенты, которым не важно, есть ли у коуча хоть какое-то образование. Об этом – в программе "Специальный репортаж".