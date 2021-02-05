В столичном театре ребенка ослепили лазерной указкой на один глаз

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Столичная прокуратура начала проверку в связи с получением 13-летним мальчиком повреждения глаза после посещения одного из театров Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным СМИ, во время спектакля неизвестная женщина светила в сторону несовершеннолетнего лучом лазерной указки. После этого ребенка пришлось госпитализировать.

"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – уточнили в пресс-службе.