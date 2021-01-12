Специалисты Московского авиацентра в новогодние каникулы спасли восемь человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Восемь человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) за время новогодних каникул. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Там подчеркнули, что праздники в городе прошли относительно спокойно.
"С 1 по 10 января вылеты на тушение пожаров и медико-санитарную эвакуацию не выполнялись. А вот специалисты нашего аварийно-спасательного подразделения выезжали на происшествия 19 раз и помогли восьмерым пострадавшим", – подчеркнул директор МАЦ Кирилл Святенко.
Уточняется, что самыми частыми были вызовы на вскрытие дверей, оказание помощи людям старшего возраста и пожары.
"Не обошлось и без типичных происшествий во время зимних забав. 7 января, в Рождество, дежурная смена спасателей МАЦ выезжала по вызову в СНТ "Десна" вблизи поселка Ерино в ТиНАО. Там во время катания с горки упала в овраг семья: мать, отец и их 11-летний сын", – рассказали в ведомстве.
В департаменте предостерегли горожан от происшествий во время январских праздников, среди которых Новый год по старому стилю, Крещение. Там призвали выбирать соответствующие места для зимнего отдыха и помнить о пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Московской области насчитывается по меньшей мере 17 водоемов с опасно тонким льдом – менее 7 сантиметров. В их числе река Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах и других.
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