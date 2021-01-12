Спасатели назвали 17 опасных водоемов с тонким льдом в Подмосковье

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В Московской области насчитывается по меньшей мере 17 водоемов с опасно тонким льдом – менее 7 сантиметров, сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

"По результатам измерений средняя толщина льда на водных объектах составляет более 22 сантиметров. Опасность вызывает 17 водоемов, где толщина льда менее 7 сантиметров", – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о повышенной опасности следующих водоемов Подмосковья: река Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах; река Лопасня в Чехове; река Пахра в Подольске; Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском; река Яуза в Мытищах; река Клязьма в Богородском; река Городиловка в Ступине; река Вохонка в Павловском Посаде; река Волга в Дубне; река Нахабинка в Красногорске; Шатурская группа озер в Рошале.

По данным Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС), в зимний сезон-2019/2020 на водных объектах столицы произошло 14 происшествий, спасено 9 человек, 12 пострадавшим оказана первая помощь. Всего было проведено 9 аварийно-спасательных и других неотложных работ.