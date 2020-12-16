Столичные спасатели рассказали, когда безопасно выходить на лед

Москвичи превратили замерзшие водоемы в стихийные катки и места для зимней рыбалки. Отдыхающих не останавливает даже то, что такие прогулки, мягко говоря, небезопасны. Расскажем, когда лед достаточно крепкий для отдыха и что делать, если на ваших глазах человек провалился в воду.

Ничем не испугать

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Соцсети пестрят десятками фото и видео с москвичами, которые вместо парков и скверов идут гулять по неокрепшей ледовой корке. Таких заметили, к примеру, в природном парке "Тушинский", в Северном Чертанове, на Канале имени Москвы. Частенько взрослые берут на лед с собой детей, чтобы покататься на тюбингах или на коньках. Само собой, не обходится и без любителей зимней рыбалки.

Специалисты не раз предупреждали москвичей об опасности такого отдыха, особенно в начале зимы, когда лед окреп далеко не везде.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Высота ледяного покрова недостаточная, чтобы смело выходить на лед. Кататься на коньках и рыбачить еще рано.

Один из неприятных инцидентов произошел в середине декабря. В районе Живописного моста мужчина решил прокатиться по замерзшей Москва-реке на своем квадроцикле. Веселье закончилось, когда под колесами провалился лед. Любитель острых ощущений успел соскочить с квадроцикла и отползти от полыньи на безопасное расстояние. Технику пришлось вытаскивать из воды спасателям. Сам мужчина отделался легким испугом и отказался от медицинской помощи.

Еще один случай произошел в районе Большого Устьинского моста, где под лед ушел подросток в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он в реанимации, у него диагностированы отравление спиртным и переохлаждение.

Как рассказали Москве 24 в пресс-службе Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС), в зимний сезон-2019/2020 на водных объектах столицы произошло 14 происшествий, спасено 9 человек, 12 пострадавшим оказана первая помощь. Всего было проведено 9 аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Есть случаи и этой зимой. С 1 по 13 декабря 2020 года на водоемах столицы зафиксировано 2 происшествия, спасатели МГПСС оказали первую помощь 2 пострадавшим. Всего за этот период было проведено 7 аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Поберегите себя

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Начальник службы оперативного реагирования на водных объектах МГПСС Андрей Макаров в разговоре с Москвой 24 еще раз подчеркнул, что в начале зимы без необходимости не стоит выходить на лед водоема.





Андрей Макаров начальник службы оперативного реагирования на водных объектах МГПСС Безопасным для перехода является прозрачный лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. Не выходите на лед при плохой видимости, когда идет снег или дождь.

В декабре в городе стартовал месячник безопасности, продолжает Макаров. Формирования МГПСС проводят мониторинг мест зимнего отдыха, рейды по поиску гуляющих по льду подростков до 14 лет, которые находятся там без присмотра взрослых, контролируют наличие и состояние информационных щитов и знаков безопасности вдоль береговой линии.

"Однако некоторые москвичи не только игнорируют предупреждения, но зачастую воспринимают замечания спасателей как попытку ограничить их свободу, особенно это касается любителей зимней рыбалки", – рассказал представитель МГПСС.





Андрей Макаров начальник службы оперативного реагирования на водных объектах МГПСС Для спасения из ледовой полыньи одного умения плавать недостаточно, самостоятельно выбраться на лед трудно даже физически подготовленному человеку: намокшая одежда тянет ко дну, и (даже если удается держаться на плаву) через 15–20 минут наступает переохлаждение и гибель.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Макаров озвучил порядок действий, если вы, не дай бог, провалились под лед. В первую очередь, конечно, нужно звать на помощь.

"Не допускайте погружения в воду с головой. Избавьтесь от всех тяжелых вещей, широко раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и медленно, ложась на живот, наползайте на край льда грудью (можно спиной), поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда вы шли. Можно использовать острые предметы: нож, близлежащую ветку, палку", – объясняет Макаров.

Как только вы выбрались из промоины, нужно осторожно откатиться и ползти до самого берега, где уже безопасно вставать на ноги. Постарайтесь как можно быстрее оказаться в тепле, переодеться в сухое, выпить горячий чай. При переохлаждении и обморожениях необходимо вызывать скорую помощь, рассказали в МГПСС.

Объяснил Макаров и порядок действий для тех, кто стал свидетелем такого происшествия. В первую очередь нужно сообщить о происшествии в службу спасения по телефонам 101 или 112. Если же вы решили самостоятельно пойти на помощь к пострадавшему, трезво оцените свои возможности, чтобы не сделать хуже ни ему, ни себе.

"Спасти человека помогут любые подручные средства – доски, ремни, шарфы, санки, лыжи. Только бросать их пострадавшему нужно издали, за 3–4 метра, меньше чем на это расстояние к краю пролома приближаться нельзя. Продвигаться вперед к полынье необходимо только ползком, широко раскинув руки. Можно подложить под себя лыжу, доску, увеличив площадь опоры", – говорит Макаров.





Андрей Макаров начальник службы оперативного реагирования на водных объектах МГПСС Вытащив человека из воды, надо укрыть его, как можно быстрее доставить в теплое помещение, снять с него мокрую одежду, энергично растереть тело смоченными в спирте или водке руками, напоить горячим чаем.

Специалист МГПСС предупреждает, что водоемы, особенно в крупных городах, замерзают неравномерно, из-за чего на всех участках разная толщина льда. Вы можете выйти на крепкий лед толщиной 20 сантиметров, а уже через несколько шагов оказаться в полынье с ледяной водой, где толщина покрытия была уже 2 сантиметра и просто не выдержала ваш вес, сказал Макаров.

Жителям столицы постоянно напоминают о правилах безопасности через оповещения, которые транслируются с помощью мегафонов и через громкоговорящие устройства, которые находятся на поисково-спасательных станциях МГПСС, отметил Макаров. С отдыхающими спасатели во время патрулирования проводят разъяснительные беседы и раздают специальные памятки.

