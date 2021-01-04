При пожаре в квартире на северо-западе Москвы спасли одного человека

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Одного человека спасли во время пожара в квартире в районе Северное Тушино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

"Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже по адресу: улица Планерная, дом 12, корпус 1. Загорелись личные вещи на площади 3 квадратных метра. Один человек был спасен", – говорится в сообщении.

На данный момент спасателям удалось потушить пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что во время пожара в квартире в районе Преображенское погиб человек. Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Благодаря работе спасателей возгорание было ликвидировано.