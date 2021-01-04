При пожаре в квартире на востоке столицы погиб один человек

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Во время пожара в квартире в районе Преображенское погиб человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городское управление МЧС РФ.

"Возгорание произошло в квартире на девятом этаже в доме 12 корпус 1 на улице Халтуринская. Загорелись личные вещи. 19 жильцов с верхних этажей были эвакуированы. В результате возгорания погиб один человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Благодаря работе спасателей возгорание было ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в доме на Халтуринской улице в Москве загорелась квартира. Возгорание возникло на балконе в доме 12к1, после чего огонь перекинулся на вышестоящий балкон.