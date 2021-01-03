Глава СК поставил на контроль проверку после пожара в питомнике Иркутска

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Ход доследственной проверки после пожара в питомнике для бездомных собак в Иркутске поставлен на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Об это сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Доследственная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства", – отметила она.

По ее словам, Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего, а также опросить круг лиц, проверить все версии пожара.

Происшествие случилось 28 декабря. Питомник для бездомных собак К-9 загорелся на площади 90 квадратных метров, животные спасены, пострадавших нет.

Ранее в Сочи спасатели ликвидировали открытое горение лесной подстилки и полностью локализовали возгорание. Во время тушения была применена авиация.