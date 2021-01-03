В Сочи ликвидировали открытое горение природного пожара

18:49
Фото: МЧС России
В Сочи спасатели ликвидировали открытое горение лесной подстилки и полностью локализовали возгорание. Во время тушения была применена авиация. Об этом сообщает городская администрация.
Уточняется, что сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась на площади около 500 квадратных метров в пятницу. По сообщению властей, в субботу огнем было охвачено 5,5 гектара. Очаг возгорания на площади свыше 40 гектаров был локализован, взят спасателями в кольцо.
"Открытый огонь был ликвидирован на всей площади. Объявлена полная локализация", – сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.
По его словам, ночью тлеющие участки контролируют посты. Работа по полной ликвидации пожара продолжится в понедельник.
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