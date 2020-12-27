МЧС разработало критерии определения населенных пунктов, которым грозят пожары

27 декабря, 21:05
Фото: ТАСС/Александр Адамян
МЧС разработало критерии определения населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. Документ опубликовали на портале проектов нормативных актов.
В ведомстве предложили внести изменения в Правила противопожарного режима РФ. В документе отмечается, что данные критерии позволят обеспечить повышение уровня противопожарной защищенность населения и территории.
Речь идет как о населенных пунктах, так и об организациях отдыха детей и их оздоровления. В документе поясняется, что их можно рассматривать как подверженных повышенной пожарной угрозе, если они находятся возле хвойного или смешанного лесного участка. Также в качестве критерия выделяется нахождение подобных насаждений непосредственно на земле населенного пункта или организации.
Кроме того, территории, которые примыкают к участку, заросшему тростником, сорняками, камышом или иной подобной древесно-кустарниковой растительностью, также подходят под определение земли с повышенной пожарной угрозой. Исключением считаются поле- и лесозащитные, а также плодовые и ягодные насаждения, поясняется в документе.
Ранее кабмин выпустил постановление, согласно которому россияне обязаны будут информировать органы власти о фактах поджога или захламления в лесах. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
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