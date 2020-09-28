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Два ландшафтных пожара ликвидировали в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы местного управления МЧС Кирилла Ионина.

Он отметил, что возгорание потушили у села Медовка. По его словам, площадь пожара составила 50 гектаров.

Ранее возгорание ликвидировали у поселка Новоподклетное. Площадь пожара составила 25 гектаров. В результате происшествия сгорели несколько нежилых строений.

Сообщается, что в настоящий момент в Воронежской области продолжают тушить ландшафтный пожар в Борисоглебском районе. Его площадь оценивается в 130 гектаров. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

В воскресенье в Воронежской области появились очаги возгорания. Сообщалось, что для ликвидации пожаров прибыли спасатели из Тулы и Липецка. В первые часы с возгоранием боролись 75 человек.