Россиян обяжут сообщать о поджогах в лесах с 2021 года

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

С 2021 года россияне будут обязаны сообщать органам власти о фактах поджога и захламления в лесах. Постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление "Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах" вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

"Граждане при пребывании в лесах обязаны немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих правил, о имеющихся фактах поджога или захламления лесов", – подчеркивается в сообщении.

Ранее в Воронежской области был введен режим ЧС из-за природных пожаров.