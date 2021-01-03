Московский авиационный центр получил новый пожарный вертолет

11:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский авиационный центр (МАЦ) получил новый пожарный вертолет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Пожарный вертолет Ка-32А11ВС стал 11 в авиапарке МАЦ. Эксперты называют эту модель идеальной машиной для тушения пожаров и выполнения других аварийно-спасательных работ в плотной городской застройке", – рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что вертолеты данной модели приспособлены для полетов в сложных метеоусловиях и считаются одними из лучшими противопожарными машинами во всем мире. По его словам, с весны прошлого года оборудованные водосливным устройством вертолеты в круглосуточном режиме следят за пожароопасной обстановкой в столице.
"Проведение разведки с воздуха – очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", – пояснил заммэра.
Бирюков уточнил, что пополнение авиапарка важно для обеспечения безопасности москвичей, расширения оперативных служб по тушению пожара, а также проведения разведки пожароопасной и паводковой обстановки в ТиНАО.
Ранее сообщалось, что более 50 тысяч москвичей заняты в авиационной промышленности. Девять предприятий, работающих в этой сфере, получили статус промышленного комплекса, который открывает доступ к ряду льгот.
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