На востоке Москвы загорелась квартира

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В доме на Халтуринской улице в Москве загорелась квартира на 10 этаже, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что возгорание возникло на балконе в доме 12к1, после чего огонь перекинулся на вышестоящий балкон. Согласно предварительным данным, в квартире никого нет. Пожарные уже прибыли на место и приступили к тушению.

По сообщению экстренных служб, началась эвакуация жильцов. Площадь возгорания пока не уточняется.

Ранее мужчина погиб в результате пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре. По факту смерти мужчины следователи начали проверку. В свою очередь, самарская прокуратура проводит проверку по факту пожара и в ближайшее время даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода и здания.