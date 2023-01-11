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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. Об этом сообщили в ЦОДД. Водители сбросили скорость до 20 километров в час около Коломенского проезда на Варшавском шоссе. В средней полосе произошло ДТП с участием грузового авто, которое сократило количество свободных полос для движения.

Также авария случилась на 72-м километре МКАД, которая спровоцировала образование четырехкилометрового затора. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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