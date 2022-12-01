"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Московский трафик в утренние часы составил 5 баллов. Затруднено движение на улице Большая Полянка от Садового кольца. Там водителям придется притормозить из-за плотного трафика до пересечения с Кадашевской набережной.

Постоять в серьезном заторе автомобилистам придется на улице Серафимовича. А на внутренней стороне МКАД на участке от Липецкой улицы до Варшавского шоссе можно потерять около 20 минут. Затруднения вызваны ДТП в районе улицы Дорожной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.