"Утро": общая длина столичных заторов составила 88 километров

Движение в городе оценили в ЦОДД в 5 баллов. Почти без движения находится внешняя сторона ТТК в районе Шереметьевской улицы. Здесь произошло два мелких ДТП. Участники перекрыли три полосы движения из пяти.

Еще одно ДТП произошло на Дмитровском шоссе в сторону центра перед пересечением с Долгопрудной аллеей. Участники перекрыли две полосы движения из четырех.

Движение в городе затруднено. Общая длина заторов составила 88 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.