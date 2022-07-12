"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Движение в Москве оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 104 километра.

В данный момент самые затрудненные участки фиксируются на МКАД из-за проведения дорожных работ. Например, на 14-м километре МКАД затруднено движение на пять километров.

Кроме того, на 1-м километре МКАД проводятся дорожные работы. Затор растянулся на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.