"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 6 июня

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 6 июня, на отметке 749 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +21 градус. Вечером температура составит +16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.