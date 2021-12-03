Радио "Комсомольская правда" разыграет гектар земли

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В канун Нового года радиостанция "Комсомольская правда" традиционно разыгрывает гектар земли.

Стоимость участка в 130 километрах от Москвы составляет один миллион рублей. Достанется эта земля самому внимательному слушателю.

Для участия в розыгрыше необходимо слушать радио КП с 1 по 26 декабря. После того как прозвучит кодовая фраза "Земля на миллион, второй сезон", необходимо позвонить по телефону 8 (800) 200-97-02 и в прямом эфире выбрать участок, на котором "зарыт" клад.

Итоги конкурса подведут 26 декабря. Подробности розыгрыша можно уточнить на сайте радиостанции.

Ранее сообщалось, что радиостанция Capital FM подарит шесть сноубордов в честь дня рождения. В декабре каждый день в эфире радиостанции будет звучать одна из цифр пятизначного кода. Нужно будет собрать все цифры кода. Первый, кто это сделает, заберет один из сноубордов.