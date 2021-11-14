Стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России вступило в силу постановление правительства, согласно которому среди граждан страны, привившихся от коронавируса, дополнительно разыграют денежные призы. Об этом сообщает РИА Новости.

На вознаграждение в размере 100 тысяч рублей смогут претендовать тысяча человек. Участниками акции становятся те, кто вакцинировался одной из российских вакцин, причем в том случае, если препарат двухкомпонентный, то для розыгрыша учитывается только полный курс.

Акция основывается на данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определит компьютерная программа в случайном порядке.

Приз будет выплачен в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша. Ознакомиться с полными условиями розыгрыша можно на портале госуслуг, а именно в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило до 31 декабря срок проведения федерального розыгрыша по 100 тысяч рублей среди привитых от коронавирусной инфекции. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.