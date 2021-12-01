Радиостанция Capital FM подарит шесть сноубордов в честь дня рождения

Фото: Capital FM

Первая и единственная англоязычная радиостанция страны Capital FM 1 декабря отмечает шестилетие. В честь дня рождения радиостанция подарит слушателям 6 уникальных брендированных сноубордов от Capital FM.

Эфир радиостанции наполнен не только музыкой. На волне 105,3 – новости, взрывной интернациональный юмор, события из мира спорта, розыгрыши и конкурсы, обзор кинопремьер и культурных событий мегаполиса.

В декабре каждый день в эфире радиостанции будет звучать одна из цифр пятизначного кода. Нужно будет собрать все цифры кода и, как только прозвучит последняя, пятая цифра, отправить весь код целиком в ватсап по номеру 7 (925) 111-10-53.

Первый, приславший верный код, заберет один из сноубордов.