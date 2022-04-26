"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 апреля

Во вторник, 26 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.