"Утро": синоптики прогнозируют в Москве снегопад

В среду в Москве ожидается высокое атмосферное давление. Оно составит 765 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, во второй половины дня в столице ожидается интенсивный снегопад. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.