Центр занятости "Моя карьера" расскажет, как справляться со стрессом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Марафон "Как поддержать себя и своих близких в условиях неопределенности" стартует в режиме онлайн 10 ноября. Его организатором выступает центр занятости "Моя карьера", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что программа предназначена для тех, кто желает научиться справляться со стрессом, а также избежать выгорания на работе.

Участие в марафоне будут курировать тренеры и психологи.

"Марафон состоит из двух блоков. Первый блок посвящен техникам управления эмоциями. Слушатели узнают, как распознавать собственные негативные эмоции и преобразовывать их в позитивные", – сказано в сообщении.

Во время второго блока участников научать строить взаимоотношения с другими людьми, а также распознавать их эмоции и управлять ими.

Отмечается, что марафон состоит из 15 блоков занятий, первое из которых пройдет 10 ноября. Проследить прогресс участникам помогут тестирования в начале и конце марафона.

Регистрация открыта на сайте, однако количество мест ограничено.

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" проведет тестирование на знание истории народов России в рамках "Культурного марафона". Оно пройдет с 2 ноября по 1 декабря 2020 года.

