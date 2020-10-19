"Утро": дождь со снегом ожидается в Москве 19 октября

Москвичей в понедельник, 19 октября, ожидает дождь и снег. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Днем будет +6 градусов, вечером температура воздуха опустится до +3 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.