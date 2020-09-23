"Утро": дневная температура в Москве 23 сентября составит +21 градус

Температура воздуха в Москве утром 23 сентября составила +12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.