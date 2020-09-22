Глава министерства культуры Любимова ушла на самоизоляцию из-за COVID-19 у отца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию из-за того, что у ее отца, ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова выявили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала пресс-секретарь министра Анна Усачева, отец министра госпитализирован.

"Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице", – заявила представитель Любимовой.

В мае 2020 года министр культуры сама переболела коронавирусом. О выздоровлении Ольга Любимова рассказала 14 мая. Болезнь у нее протекала в легкой форме.

