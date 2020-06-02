Московские врачи вылечили 101-летнюю женщину с коронавирусом

В Москве выписали 101-летнюю пациентку, вылечившуюся от COVID-19
В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса. Ее выписали из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова, сообщает телеканал Москва 24.
По словам врачей, терапия давалась Зинаиде Новиковой нелегко, но болезнь удалось вылечить. На выписку женщины приехал ее лечащий врач, который накануне ушел в отпуск. Из окон женщине махали врачи, которые работают в красной зоне и не могут выйти.
Все семья пенсионерки переболела коронавирусом, и только у нее болезнь протекала в тяжелой форме. Ее доставили в больницу три недели назад в крайне тяжелом состоянии.
Завотделением патологии Сергей Колесов рассказал, что на КТ женщине диагностировали пневмонию. Долгое время ее поддерживали с помощью кислорода. Затем состояние ухудшилось. Ее перевели в реанимацию, но аппарат ИВЛ не понадобился.
Ранее в Армении после коронавирусной инфекции выздоровела 101-летняя женщина. Назани Симонян доставили в медцентр 16 мая с предварительным подозрением на COVID-19.
В результате исследований у нее диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. Больше двух недель она провела в отделении реанимации.
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