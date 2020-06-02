101-летняя жительница Армении выздоровела после COVID-19

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В Армении после коронавирусной инфекции выздоровела женщина в возрасте 101 года, сообщает пресс-служба медцентра святого Григория Просветителя в Facebook.

Назани Симонян 1919 года рождения доставили в медцентр 16 мая с предварительным подозрением на COVID-19. В результате исследований у нее диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией.

С учетом возраста состояние пациентки оценивалось как тяжелое. Больше двух недель она провела в отделении реанимации. Состояние женщины стабилизировалось, и ее перевели в блок интенсивной терапии.

После завершения лечения и повторного отрицательного результата теста Назани Симонян выписали из медицинского центра с полным выздоровлением.

В Армении для борьбы с распространением COVID-19 объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. По данным на 2 июня, коронавирус в республике выявили у 10 009 человек, вылечились 3 427 пациентов, 158 скончались.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что у него и его семьи обнаружена коронавирусная инфекция. Он добавил, что он и его семья не испытывают никаких симптомов болезни, температура в норме. При этом премьер-министр подчеркнул, что все члены семьи по правилам будут находиться на самоизоляции дома.

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет. Женщин выписали из Городской клинической больницы № 52, и теперь они проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн № 2.

До этого из больницы в Москве выписали еще одну пациентку, которой исполнилось сто лет. Женщина по имени Пелагея пережила несколько эпидемий – родилась во время тифа и испанки. Кроме того, она пережила период холеры, менингита и черной оспы. Теперь долгожительница поборола коронавирус.

