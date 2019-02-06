"Утро": небольшие осадки ожидаются в столице 6 января

Сегодня, 6 февраля, к столичному региону приблизится атмосферный фронт. Он принесет с собой небольшое количество осадков.

Утром столбики термометров покажут -2 градуса, днем температура будет -3 градуса.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на высоком уровне – 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – от 84 до 97 процентов. Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.