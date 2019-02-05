Замглавы департамента полетов "Аэрофлота" обвиняют в даче взятки

Уголовное дело в отношении замдиректора департамента полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, обвиняемого во взятке, рассматривает Тушинский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".
Пресс-секретарь суда Марина Свиридова рассказала, что дело поступило еще 12 декабря, слушается оно в общем порядке. Следующее заседание назначено на 8 февраля в 10:00.
Якимчук находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника".
По предварительной информации, высокопоставленный сотрудник авиакомпании пытался купить себе разрешение летать. Его не допускали до рейсов, поскольку ему исполнилось 65 лет, а законом это запрещено.
Тогда он предложил председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако тот сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.