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10:41

Замглавы департамента полетов "Аэрофлота" обвиняют в даче взятки

суды транспорт

10:41

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Уголовное дело в отношении замдиректора департамента полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, обвиняемого во взятке, рассматривает Тушинский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

Пресс-секретарь суда Марина Свиридова рассказала, что дело поступило еще 12 декабря, слушается оно в общем порядке. Следующее заседание назначено на 8 февраля в 10:00.

Якимчук находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника".

По предварительной информации, высокопоставленный сотрудник авиакомпании пытался купить себе разрешение летать. Его не допускали до рейсов, поскольку ему исполнилось 65 лет, а законом это запрещено.

Тогда он предложил председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако тот сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

суды транспорт

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