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Заместителя директора департамента производства полетов "Аэрофлота" Анатолия Якимчука задержали по подозрению в предложении взятки должностному лицу.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК возбуждено еще в конце декабря, сообщает источник РИА Новости. При этом официального подтверждения факта задержания пока нет.

По данным источников, подозреваемый находится дома под подпиской о невыезде. Дело рассматривается в Тушинском районном суде столицы.

По предварительной информации, высокопоставленный сотрудник авиакомпании предложил председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако тот сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. По информации источников, Якимчука, которому исполнилось 65 лет, не допускали до полетов.