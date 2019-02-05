"Победа" вводит конструктор ручной клади

Авиакомпания "Победа" с 18 февраля изменит размер допустимой для провоза ручной клади, однако позволит пассажирам пользоваться действующими правилами. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Победа" разрешит провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36 на 30 на 4 сантиметра.
Можно также провезти в салоне дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36 на 30 на 23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов Duty Free габаритами не более 10 на 10 на 5 сантиметров.
Компания исполнила требования федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда.
"Наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому... в их интересах мы сохраняем действующей и привычную клиентам редакцию – без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов. Теперь клиенты могут сами выбрать, какими правилами им удобнее пользоваться: как раньше взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных производителем габаритов, или руководствоваться новыми правилами..." – отметил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
В декабре Верховный суд рассмотрел иск "Победы" о провозе в самолете предметов, помимо ручной клади. Суд решил, что провоз личных вещей сверх нормы бесплатной ручной клади не влияет на безопасность пассажиров.
Он подтвердил право пассажиров провозить с собой, помимо ручной клади, некоторые вещи: дамские сумки, портфели, костюмы в портпледах, детские коляски, костыли, лекарства и другие. "Победа" настаивала на том, что эти правила угрожают безопасности пассажиров.
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