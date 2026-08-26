26 августа, 21:30Безопасность
"Московский патруль": в МВД заявили о победе над скиммингом и шиммингом
Мошенничество с использованием скимминга и шимминга в банкоматах удалось победить. Согласно статистике, количество таких преступлений – минимальное.
Переход на EVM-чипы существенно осложнил использование перехваченных данных, а отказ от банкоматов с традиционным картоприемником исключил саму возможность установки накладных и скрытых считывающих устройств.
Подробнее – в программе "Московский патруль".