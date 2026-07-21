"Московский патруль": полицейские задержали пособника телефонных мошенников

Столичные оперативники при силовой поддержке спецназа задержали 31-летнего москвича, который обеспечивал телефонных мошенников сим-картами. Мужчина проверял работоспособность тысяч сим-карт и отправлял их сообщникам для установки в сим-боксы.

Выйти на след технического пособника полицейским удалось после обращения 55-летней жительницы столицы. Женщина поверила телефонным лжечиновникам и перевела через банкомат на якобы "безопасные счета" более 1 миллиона рублей. Сейчас задержанный отправлен под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".