06 июля, 21:30Шоу-бизнес
"Московский патруль": суд оставил имущество и деньги отца Блиновской под арестом
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил имущество и деньги отца блогера Елены Блиновской Олега Останина под арестом. Ранее СМИ сообщили, что ему якобы вернули дорогостоящие апартаменты.
Апелляция пришла к выводу, что имущество и денежные средства Останина находятся под арестом в рамках уголовного дела. По мнению суда, вопрос о судьбе арестованного имущества должен решаться с учетом приговора по уголовному делу.
Подробнее – в программе "Московский патруль".