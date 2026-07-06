"Московский патруль": суд оставил имущество и деньги отца Блиновской под арестом

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил имущество и деньги отца блогера Елены Блиновской Олега Останина под арестом. Ранее СМИ сообщили, что ему якобы вернули дорогостоящие апартаменты.

Апелляция пришла к выводу, что имущество и денежные средства Останина находятся под арестом в рамках уголовного дела. По мнению суда, вопрос о судьбе арестованного имущества должен решаться с учетом приговора по уголовному делу.

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