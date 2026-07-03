"Московский патруль": ликвидирован нелегальный цех по производству жидкости для вейпов

В Москве полиция ликвидировала нелегальный цех по производству контрафактной никотиносодержащей продукции, где ежедневно изготавливали жидкости для вейпов. В ходе обысков изъяли свыше двух миллионов единиц товара без маркировки, а также оборудование и станки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело: четверо подозреваемых арестованы, один под домашним арестом, еще шестерым избрана подписка о невыезде, одному – запрет определенных действий.

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