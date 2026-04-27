"Московский патруль": в РФ смогут быстро останавливать продажу небезопасных товаров

В России рассматривается законопроект, который позволит Роспотребнадзору нажатием одной кнопки останавливать продажу целых партий бракованных и небезопасных товаров, маркированных системой "Честный знак". Сейчас это длительная процедура, которая требует долгих согласований.

Если законопроект примут, его основные положения вступят в силу 1 сентября 2026 года. Таким образом, небезопасную продукцию технически будет невозможно пробить на кассе.

