"Безопасный город": полицейские обнаружили свыше 3 тыс контрафактных наручных часов

Столичные полицейские обнаружили больше трех тысяч контрафактных наручных часов, которые торговцы сбывали через интернет-магазин и популярный маркетплейс под видом оригинального товара.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что владелец не смог предъявить договоры или лицензионные соглашения с правообладателями товарных знаков, а также другие документы, подтверждающие легальность своей деятельности. Подробнее – в программе "Безопасный город".

