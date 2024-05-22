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Новости

22 мая, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полицейские обнаружили свыше 3 тыс контрафактных наручных часов

"Безопасный город": полицейские обнаружили свыше 3 тыс контрафактных наручных часов

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Столичные полицейские обнаружили больше трех тысяч контрафактных наручных часов, которые торговцы сбывали через интернет-магазин и популярный маркетплейс под видом оригинального товара.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что владелец не смог предъявить договоры или лицензионные соглашения с правообладателями товарных знаков, а также другие документы, подтверждающие легальность своей деятельности. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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