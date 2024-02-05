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05 февраля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": в Домодедове задержали банду аферистов

"Безопасный город": в Домодедове задержали банду аферистов

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В подмосковном Домодедове задержана банда аферистов, которая обманывала клиентов, предлагая им услуги соцработников. По предварительным данным, злоумышленники публиковали объявления в Сети с предложением о подборе сиделок, после чего звонили по заявкам. Чтобы все выглядело правдоподобно, клиентам предлагали пообщаться с сиделками в видео-формате. При этом как только договоры были подписаны, а счета оплачены, аферисты переставали выходить на связь.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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