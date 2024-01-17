"Безопасный город": столичная полиция обнаружила в гараже подпольный цех

Столичные полицейские обнаружили в одном из гаражей подпольный цех, в котором молодой человек наладил нелегальное производство алкоголя по собственному рецепту.

Сообщники стали фигурантами уголовного дела. Их вероятный лидер активно продвигает свой "бренд" в социальных сетях. Как сотрудники полиции борются с производителями и продавцами контрафактного алкоголя? Подробнее – в программе "Безопасный город".