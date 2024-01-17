Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": столичная полиция обнаружила в гараже подпольный цех

"Безопасный город": столичная полиция обнаружила в гараже подпольный цех

Новости часа: Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке Балчуга

"Безопасный город": более 12 тыс случаев незаконной продажи товаров выявили в прошлом году

"Безопасный город": Следственный комитет РФ отметил 13-летие

"Безопасный город": в прошлом году в Москве угнали меньше тысячи автомобилей

Жителям столицы рассказали о мерах безопасности при катании с ледяных горок

"Безопасный город": Центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ отметил 25-летие

Дептранс предупредил об опасности выхода на открытый лед

"Безопасный город": свыше 13 тыс росгвардейцев обеспечили охрану правопорядка в праздники

"Безопасный город": москвичам рассказали, как МЧС помогает горожанам в соблюдении правил

Столичные полицейские обнаружили в одном из гаражей подпольный цех, в котором молодой человек наладил нелегальное производство алкоголя по собственному рецепту.

Сообщники стали фигурантами уголовного дела. Их вероятный лидер активно продвигает свой "бренд" в социальных сетях. Как сотрудники полиции борются с производителями и продавцами контрафактного алкоголя? Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика