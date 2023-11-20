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20 ноября, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": система видеонаблюдения помогает полиции быстро находить преступников

"Безопасный город": система видеонаблюдения помогает полиции быстро находить преступников

"Безопасный город": службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 100 лет

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Современная система видеонаблюдения с технологией распознавания лиц помогает столичной транспортной полиции быстро находить преступников в поездах, на железнодорожных станциях и вокзалах.

Каждый день сотрудники линейных отделов полиции задерживают больше 10 злоумышленников.

О том, с какими нарушениями закона чаще всего приходится бороться сполицейским – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьтранспортвидеоАлександр Астахов
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