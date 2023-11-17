"Безопасный город": инвестиционную компанию в Москве обвинили в аферах на миллионы рублей

Миллионы рублей потеряли клиенты фальшивых инвестиционных компаний в Москве, которые обещали им золотые горы.

Сначала аферисты якобы обучали игре на валютной бирже, а после предлагали вкладывать крупные суммы. Некоторые даже брали кредиты под залог недвижимости, а в результате оставались ни с чем.

О новой схеме мошенничества – в программе "Безопасный город".