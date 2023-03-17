13:00Технологии
"Техно": Ford запатентовал систему изъятия кредитной машины в случае просрочки платежей
Компания Ford запатентовала систему изъятия кредитного автомобиля в случае просрочки платежей. Задумка компании заключается в том, что машины будут самостоятельно покидать своего владельца, как только получат данные о задолженности. Двери и двигатель машины заблокируются.
Отмечается, что владелец не сможет повлиять на блокировку. Возможно ли введение такой системы? Подробнее – в программе "Техно".
Программа: ТЕХНО